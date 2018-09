Nach Gottschalk und Herbig Haribo will künftig ohne Testimonial werben

Haribo will künftig ohne Testimonial werben

Nach 24 Jahren Thomas Gottschalk und drei Jahren Bully Herbig an ihrer Seite sollen die Fruchtgummis von Haribo in der Werbung künftig für sich selbst stehen. Das sagte Geschäftsführer Hans Guido Riegel in einem Interview. Damit stellt sich Haribo zum kommenden Jahr im Marketing neu auf.

Seit 1991 haben Haribos Goldbären, Lakritzschnecken und Phantasia-Fruchtgummis einen st