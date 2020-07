Nach Namensänderung Nestlé verkauft jetzt "Sensational"-Burger

Weil der Name von Nestlés "Incredible Burger" laut Internationalem Gerichtshof in Den Haag dem des konkurrierenden "Impossible Burgers" zu ähnlich war, musste ein neuer her. Jetzt ist der "Sensational"-Burger im deutschen LEH erhältlich.

Anfang Juni hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag Nestlé untersagt, in Europa seinen fleischlosen Hamburger unter dem Namen "Inc