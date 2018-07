Nach Zukauf in Brasilien Heineken schaut pessimistisch auf 2018

Nach Zukauf in Brasilien

Der niederländische Braukonzern Heineken kappt die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Neben negativen Wechselkurseffekten schlägt ein Zukauf in Brasilien auf die Margen der weltweiten Nummer zwei im Biermarkt.

Der starke Euro und das Ringen um Bierfans in Brasilien zehren beim Brauereikonzern Heineken am Gewinn. Die erhöhten Werbeausgaben in dem Land und ungünstige Wäh