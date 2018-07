Nachfolgeregelung Mitglieder von Kaffee-Familie Darboven in Sorge

Albert Darboven will offenbar die Führung des Kaffeerösters Darboven an Andreas Jacobs übertragen. Mitglieder der Familien wehren sich dagegen in einem offenen Brief.

Mehrere Mitglieder der Familie Darboven bangen um die Zukunft des Hamburger Kaffee-Herstellers. "Wir sind in tiefer Sorge um dieses Unternehmen, an dem wir zusammen 42,5 Prozent der Anteile halten", schreibt Arthur Darb