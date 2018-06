Nestlé Konzern bekommt neuen Personalvorstand

Im Konzernvorstand von Nestlé bahnt sich ein Wechsel an: Der bisherige Head of Group Human Resources und langjährige Nestlé-Manager Peter Vogt tritt Ende Juli in den Ruhestand. Sein Nachfolger blickt ebenfalls auf eine lange Laufbahn im Unternehmen zurück.

Peter Vogt, seit März 2013 als Head of Group Human Resources oberster Personalverantwortlicher im Nestlé