Neue Premium-Kapseln Kapsel-Klone teurer als das Original

Jahrelang versuchten Hersteller, Nespresso-Alternativen vor allem über den Preis zu verkaufen. Der Erfolg des Segments ermutigt JDE, Illy und Café Royal nun zu Premium-Konzepten. Nespresso wehrt sich mit einer Doppelstrategie.

"What else?", fragte einst George Clooney in der Nespresso-Werbung. Heute würde der Schauspieler gleich mehrere Antworten auf seine Frage bekommen: Die selb