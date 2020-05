Neue Strategie Kneipp will auf Plastik verzichten

Kneipp will auf Plastik verzichten

Das Kosmetikunternehmen Kneipp will bis 2025 in seinen Verpackungen komplett auf Plastik verzichten. Stattdessen setzen die Würzburger auf papierähnliche Materialien. In den USA schließt das Unternehmen derweil seine gesamten Läden.

Umweltschutz spielte in der Kosmetikindustrie jahrzehntelang wenn überhaupt eine untergeordnete Rolle. Die Cremetiegel und Duschgelflaschen d