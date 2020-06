Neuer Anlauf Beyond Meat baut eigene Fabrik in Europa

Beyond Meat baut eigene Fabrik in Europa

Beyond Meat nimmt einen neuen Anlauf auf europäischem Parkett. Die Warenversorgung und der Nachschub haben dabei erste Priorität. Neben der Co-Produktion mit dem Gourmetfleisch-Anbieter Zandbergen, die im Mai an den Start ging, kündigt CEO Ethan Brown jetzt an, bis Ende 2020 mit einer eigenen Fertigung im niederländischen Enschede an den Start zu gehen.

Wie Expansionschef Chuck