"Nie gefroren" Lidl geht mit frischem Fisch in die Offensive

Lidl geht mit frischem Fisch in die Offensive

Lidl prescht mit seinem Fischsortiment vor: Im Süden Deutschlands wirbt der Discounter stark mit "frischem, nie eingefrorenem Fisch". Aber auch im Handzettel dieser Woche findet sich ein SB-Frischfisch-Artikel.

Lidl treibt die Branche vor sich her: In seinen jüngsten Bestrebungen macht der Discounter in Sachen Frischfisch einen weiteren Schritt und wirbt offensiv auf Deckenhängern m