Niederlande Vion sattelt in Leeuwarden von Rindern auf Pflanzen um

Vion sattelt in Leeuwarden von Rindern auf Pflanzen um

Der Fleischkonzern Vion investiert in die Produktion pflanzlicher Lebensmittel: Am Standort Leeuwarden in den Niederlanden soll aus einem noch fast neuen Rindfleischbetrieb eine Anlage für Fleischalternativen werden.

Vion plant die Eröffnung eines Standortes im niederländischen Leeuwarden, an dem rein pflanzliche Lebensmittel produziert werden sollen, bestätigt ein Sprecher