Geestland Putenspezialitäten Corona-Infektionen bei Wiesenhof in Niedersachsen

Corona-Infektionen bei Wiesenhof in Niedersachsen

Nach dem heftigen Corona-Ausbruch bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen ist das Virus nun auch in einem Wiesenhof-Betrieb in Niedersachsen entdeckt worden. 23 Mitarbeiter wurden bislang positiv getestet. Nun soll die gesamte Belegschaft auf Covid-19 untersucht werden.

Auf dem Wiesenhof-Schlachthof Geestland Putenspezialitäten (GPS) im niedersächsischen Wildeshausen wurden 23 M