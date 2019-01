Nielsen-Studie Deutsche geben Milliarden für Kaffee aus

Die Deutschen haben laut einer Nielsen-Studie im vergangenen Jahr 4 Mrd. Euro für Kaffee ausgegeben. Das entspricht einem Rückgang von 2,8 Prozent. Hoch im Kurs steht bei den Deutschen gemahlener Kaffee.

Für ihren Frühstückskaffee und den Espresso zwischendurch greifen die Verbraucher in Deutschland tief in die Tasche. Allein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkt