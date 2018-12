Nielsen-Umfrage Deutsche geben mehr als eine Milliarde für Sekt aus

Die letzten Tage des Jahres sind für viele Deutsche eine Gelegenheit, das Sektregal aufzusuchen. Jede vierte Flasche Schaumwein wird in diesen Tagen gekauft. Insgesamt ging im vergangenen Jahr der Absatz aber leicht zurück.

Die Verbraucher in Deutschland greifen für Champagner, Sekt und Prosecco tief in die Tasche. In den vergangenen zwölf Monaten kauften sie allein im Lebensmit