"Nutri-Score" Nestlé führt Nährwertampel ein

Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé will künftig das Nährwert-Logo "Nutri-Score" auf seine Produkte drucken. Zunächst soll die Farbskala in Frankreich, Belgien und der Schweiz eingeführt werden, wo die Gesundheitsbehörden den Nutri-Score empfohlen haben. In Deutschland kommt die Kennzeichnung vorerst noch nicht.

