"Oft länger gut"-Siegel Too Good To Go will Verbraucher-Sinne schärfen

Too Good To Go will Verbraucher-Sinne schärfen

Die Essensretter von Too Good To Go wollen die Verschwendung von Lebensmitteln durch falsch verstandene MHD-Angaben eindämmen. Ein "Oft länger gut"-Siegel auf Verpackungen soll Abhilfe schaffen. Dabei ziehen nicht nur Bio-Händler mit, sondern auch Discounter und Branchengrößen aus der Industrie.

Too Good To Go kooperiert mit mehr als 25 Partnern aus Lebensmittel-Industrie