Online-Handel Rotkäppchen-Mumm erschließt neue Geschäftsfelder

Der deutsche Sektmarktführer Rotkäppchen-Mumm steigt in den Onlinehandel und verstärkt in das Gastronomiegeschäft ein.

Mit dem Zukauf des Bremer Wein- und Spirituosenhändlers Eggers & Franke sollen vor allem die Premiummarken in der Gastronomie etabliert werden, sagte Rotkäppchen-Mumm-Chef Christof Queisser am Mittwoch am Hauptsitz der Sektkellerei in Freyburg (Sac