Online-Wäschereien Zipjet und Laundrapp vor Fusion

Der Wäsche-Service Zipjet steht vor einem Zusammenschluss mit dem britischen Wettbewerber Laundrapp. Die Verhandlungen dazu werden nach LZ-Informationen bereits seit längerem geführt.

In dem noch jungen Geschäft mit Online-Wäschereien bahnt sich in Europa ein Zusammenschluss von zwei der größten Anbieter an. Nach LZ-Informationen verhandelt die Henkel-Beteiligun