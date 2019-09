PHW-Gruppe Wiesenhof will Insekten statt Soja an Tiere verfüttern

Wiesenhof will Insekten statt Soja an Tiere verfüttern

Der Geflügelfleisch-Produzent Wiesenhof will künftig auf Soja im Tierfutter verzichten. Als geeignete Alternative hat das Unternehmen Insektenmehl ins Visier genommen. Dessen Nutzung im Tierfutter ist jedoch bislang wegen EU-Vorgaben untersagt.

Der Geflügelfleisch-Marktführer Wiesenhof will Insektenmehl an seine Tiere verfüttern und so den Sojaanteil im Futter senken. "Unse