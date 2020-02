Pflanzlicher Fleischersatz PHW-Beteiligung erwirbt Mehrheit an Like Meat

PHW-Beteiligung erwirbt Mehrheit an Like Meat

Das neugegründete Unternehmen Foods United übernimmt die Mehrheit am Veggie-Hersteller Like Meat. Minderheitsaktionär bei Foods United ist der Wiesenhof-Konzern PHW. Like Meat soll zur globalen Marke ausgebaut werden. Weitere Akquisitionen sollen folgen.

Der Markt für Fleischersatzprodukte ist in Bewegung und heizt die Fantasie der Lebensmittelbranche an. Um in interessante Newc