Verpackung L'Oréal setzt auf Kosmetiktube aus Papier

Papier statt Plastik: L'Oréal will seine Kosmetik künftig nachhaltiger verpacken. Eine neue Tube auf Kartonbasis soll in Kürze bei der Marke Garnier zum Einsatz kommen. Bis Ende 2020 will das Unternehmen alle seine Verpackungen überarbeiten.

L'Oréal hat eine Kosmetiktube auf Papierbasis entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem französischen Verpackungsspezialisten Alb