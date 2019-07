Pop-up-Shop Müller lässt Kunden Joghurt mixen

Müller Milch will Kunden mit Do-it-Yourself-Joghurt in seinen ersten Pop-up-Shop in London locken. Flankiert wird die Maßnahme durch eine Aktion in sozialen Netzwerken.

Müller hat in Großbritannien seinen ersten Pop-up-Shop eröffnet. Noch bis zum 27. Juli können die Besucher in London dort ihren eigenen Joghurt kreieren, meldet Müller UK & Ireland,