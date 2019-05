Privatmolkerei Gropper investiert kräftig in Moers

Gropper investiert kräftig in Moers

Die private Molkerei Gropper will den Wachstumskurs der vergangenen zehn Jahre fortsetzen und investiert dafür in einen neuen Standort und ein neues Segment.

Die Molkerei Gropper hat Ende vergangener Woche am Firmensitz in Bissingen ihren 90sten Geburtstag gefeiert. Inhaber Heinrich Gropper blickte dabei weniger auf die gesamte Zeitspanne nach der Gründung in Donauwörth zurück,