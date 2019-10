Produktionsstandort in Holland Beyond Meat kommt in Europa voran

Beyond Meat kommt in Europa voran

Im Januar 2020 legt Beyond Meat mit der Produktion von fleischlosen Patties und Würstchen in Holland los. Während das Unternehmen hierzulande im kommenden Jahr mit veganem Hack an den Start gehen möchte, wird in den USA an einer neuen Entwicklung gearbeitet.

Der Hersteller von Fleischalternativen auf Erbsenbasis Beyond Meat macht in Europa große Fortschritte. Wie Chuck M