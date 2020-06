Protest gegen Westfleisch Aktivisten schütten Kunstblut vor Zentrale

Abdrücke von Tierklauen und Kunstblut: Vor der Zentrale von Westfleisch sorgten Tierschützer mit einer neuen Aktion für Aufsehen. Das Vorgehen bleibt für die Beteiligten nicht ohne Konsequenzen.

Tierschutzaktivisten habe nach eigenen Angaben in Münster Kunstblut am Eingang der Zentrale von Westfleisch angebracht. Die Polizei berichtete, dass am Sonntagmittag auf der Treppe