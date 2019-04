Quartal Nestlés Entwicklung liegt über den Erwartungen

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé erhöht in den vergangenen drei Monaten den Umsatz organisch um 3,4 Prozent. Analysten hatten weniger erwartet. Dabei wächst Nestlé in den Schwellenländern stärker als in den Industriestaaten.

