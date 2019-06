Ranking Das sind die beliebtesten Biermarken in den sozialen Netzwerken

Das sind die beliebtesten Biermarken in den sozialen Netzwerken

Erdinger ist die Nummer eins unter den Biermarken im Social Web. Das ist das Ergebnis einer Studie von Webbosaurus. Krombacher kommt am schlechtesten weg, was laut den Berliner Analysten vor allem an der ehemaligen Kooperation mit Nestlé liegt.

Erdinger landet mit einem Stärkeindex von 3,7 Punkten mit großem Abstand auf Platz eins. Pro negativem Beitrag kommt die Biermarke also au