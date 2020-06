Rekordzahlen Corona sorgt für Süßwarenboom

Süßwarenhersteller leiden und profitieren in der Corona-Krise zugleich: Ihre Massenware ist bei deutschen Verbrauchern so gefragt wie niemals zuvor. Das Geschäft mit vergleichsweise teuren Spezialitäten stockt dagegen. Die Unternehmen müssen zudem mit Nachfrageeinbrüchen in manchen Auslandsmärkten umgehen.

Die Unternehmen der deutschen Süßwarenindustr