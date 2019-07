Restrukturierung Coty stellt sich neu auf

Coty hat einen umfangreichen Restrukturierungsplan vorgestellt. Der Kosmetikkonzern baut seine Managementorganisation komplett um und verlegt seine Zentrale von New York nach Amsterdam. Zudem kündigt der Make-up-Spezialist Abschreibungen in Milliardenhöhe an.

