Rheinland-Pfalz Reihentests rund um Schlachthof in Wittlich begonnen

Reihentests rund um Schlachthof in Wittlich begonnen

In sechs fleischverarbeitenden Betrieben in Rheinland-Pfalz sollen alle Mitarbeiter in dieser Woche auf Covid-19 getestet werden. Doch damit nicht genug: Die Behörden haben Untersuchungen für das Personal des Fleischhygieneamtes angeordnet.

Rund um einen größeren Schlachthof in Wittlich haben am Montag die von der rheinland-pfälzischen Landesregierung angeordneten Reihente