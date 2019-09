Rieser Urwasser Aldi holt sich Groppers Bio-Wasser

Aldi untermauert seinen Bio-Anspruch nun auch bei Wasser. Lieferant ist Molkereiunternehmer Heinrich Gropper. Auch er betritt Neuland.

Aldi Süd bietet seinen Kunden künftig auch eine Bio-Alternative beim Mineralwasser an. Ab kommender Woche steht in zunächst 15 Regionalgesellschaften in Bayern und Baden-Württemberg das Rieser Urwasser von Heinrich Gropper in den Regalen. Die 1