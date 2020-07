Rohstoffsicherung Rügenwalder Mühle lässt in Deutschland Soja anbauen

Rügenwalder Mühle lässt in Deutschland Soja anbauen

Im Rahmen eines Pilotprojekts baut ein Vertragspartner für die Rügenwalder Mühle in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg Soja an. Im Anschluss soll der Rohstoff in der Produktion von Veggie-Produkten zum Einsatz kommen.

Der Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle (RM) lässt von einem Vertragspartner in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg auf je 25 ha Soja anbauen. Die