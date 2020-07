Rückzug Nestlé verkauft Pure-Life-Geschäft in Kanada

Nestlé verkauft Pure-Life-Geschäft in Kanada

Die Marke "Pure Life" geht in Kanada in die Hände von Ice River Springs. Davon unabhängig geht die Überprüfung des restlichen Wassergeschäfts in Nordamerika weiter.

Nestlé zieht sich aus einem Teil seines Wassergeschäfts in Nordamerika zurück. Die kanadische Tochter des Schweizer Konzerns verkaufe ihr Flaschenwassergeschäft der Marke "Pure Life" an Ice