SAP Neues Mitglied im Vorstand

Ein langjähriger SAP-Manager macht Karriere bei seinem Arbeitgeber: Er wurde jetzt in den Vorstand des Softwareherstellers berufen. Dort leitet er den Bereich SAP Product Engineering, der nun ein eigenes Vorstandsressort wurde.

Thomas Saueressig (34), seit 2004 in Diensten der SAP SE, ist mit Wirkung zum 1. November in den Vorstand berufen worden. Früher vor allem im Bereich SAP IT aktiv