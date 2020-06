Sachsen-Anhalt Tönnies beginnt mit Corona-Massentest in Weißenfels

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies in NRW steht ein neuer Massentest in einem Werk in Sachsen-Anhalt an. Nachdem ein Werksvertragsarbeiter erkrankt ist, sollen alle 2200 Mitarbeiter auf das Virus hin untersucht werden.

