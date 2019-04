Schokoladenhersteller Leysieffer meldet Insolvenz an

Der Pralinen- und Schokoladenhersteller Leysieffer muss saniert werden. Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet und will sich nun in Eigenregie neu ausrichten.

Der Osnabrücker Pralinen- und Schokoladenhersteller Leysieffer GmbH & Co KG hat Insolvenz angemeldet und will sich in Eigenregie neu ausrichten. "Der Antrag ist gestern gestellt worden", sagte Sprecherin Julia Knieps am Mittwoch. Z