Schuldentilgung BRF gibt Werke in Europa und Thailand ab

BRF gibt Werke in Europa und Thailand ab

BRF verkauft seine Geschäfte in Europa und Thailand an den US-Konkurrenten Tyson. Mit dem Geld will der brasilianische Fleischriese einen Teil seiner Schulden abbauen.

BRF hat seine Werke in Europa und Thailand an die Tyson International Holding Company verkauft. Wie das Unternehmen mitteilt, haben die Brasilianer dafür umgerechnet 340 Mio. US-Dollar vom US-Konkurrenten erhalten. Mit den