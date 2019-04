Schwierige Marktlage Schweinefleisch bleibt knapp

Der rasante Preisanstieg für Schweinefleisch ist hierzulande erst einmal gestoppt. Das Angebot bleibt aber knapp. Marktteilnehmer erwarten deshalb, dass die Preisspitze noch nicht erreicht ist.

Die Folgen der Afrikanischen Schweinepest in China wirbeln die Warenströme am internationalen Markt für Schweinefleisch weiterhin kräftig durcheinander. In den ersten Monaten des Jahres