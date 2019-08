Senfspezialist Händlmaier setzt auf Saucen und Dressings

Der auf süßen Senf spezialisierte Hersteller Händlmaier will in neue Geschäftsfelder investieren. Laut eines Medienberichts wird das Unternehmen in den Ausbau seines Werks für Grillsaucen und Salatdressings einen zweistelligen Millionenbetrag investieren.

Der auf süßen Senf spezialisierte Hersteller Händlmaier sucht nach neuen Expansionsmöglichkeiten.