Sinkender Markenwert Coca-Cola strahlt nicht mehr wie einst

Die Marke Coca-Cola verliert weiter an Wert. Laut einem internationalen Ranking hält sie sich zwar als einzige Konsumgüter-Marke in den Top-10. Doch Coke-CEO James Quincey will das Unternehmen unabhängiger von der Kernmarke aufstellen.

Am Coca-Cola-Konzernsitz in Atlanta dürfte das aktuelle Ranking der wertvollsten Marken der Welt mit einer gewissen Fassung aufgenommen worden s