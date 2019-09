Snack-Sparte Campbell will Chips-Geschäft an Valeo Foods verkaufen

Campbell will Chips-Geschäft an Valeo Foods verkaufen

Im ersten Quartal 2020 will der US-Konserven-Spezialist Campbell sein Geschäft mit Chips in Europa an Valeo Foods verkauft haben. Das soll beim Schuldenabbau helfen. Von der Marke Kettle will der Konzern jedoch nicht ganz loslassen.

Der Schuldenabbau bei Campbell geht weiter: Für 80 Mio. US-Dollar (ca. 73 Mio. Euro) will der Suppen-Konzern aus den USA seine Chips-Sparte in Europa an