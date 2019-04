Sortiment Coca-Cola kündigt Kaffee-Variante an

Coca-Cola kündigt Kaffee-Variante an

Im stark wachsenden Kaffeemarkt will Coca-Cola mit einem Coke-Mischgetränk punkten. Coca-Cola-Chef James Quincey will bis Jahresende das Produkt in 25 Märkten einführen.

