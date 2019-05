Soziales Start-up Purefood fordert Konzerne heraus

Mit einem neuen Investor an Bord will das soziale Start-up Purefood in Deutschland expandieren und in neue Produktkategorien einsteigen. Bislang bietet Purefood unter den Marken Lycka und Stark Bio-Produkte wie Eiscreme, Müsliriegel und Granola an.

Um Gutes zu tun, legt sich Felix Leonhardt mit den ganz großen Kalibern an: "Wir wollen Nestlé und Unilever in den Hintern treten",