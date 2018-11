Spielwarenhersteller Steiff verkauft künftig auch Möbel

Das Traditionsunternehmen Steiff steigt in das Geschäft mit Möbeln ein. Um stärker in den Innenstädten präsent zu sein, baut der Spielwarenhändler nicht nur sein eigenes Filialnetz aus, sondern spricht auch neue Vertriebspartner aus der Branche an.

Der schwäbische Spielwarenhersteller Steiff will vom kommenden Jahr an auch Möbel verkaufen. Hergestellt werden