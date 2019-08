Spirituosen Neuanfang mit nordischem Schnaps

Mit einem nordischen Kräuterdestillat will Rainer Hosie an den Glanz vergangener Zeiten anknüpfen. Der Erbe des ehemaligen Bacardi-Generalimporteurs versucht sich heute in der Craft-Szene.

Mit 66 Jahren beginnt Rainer Hosie noch einmal fast von vorne. Der Spirituosenverkäufer in dritter Generation brennt gemeinsam mit seinem Kompagnon Mario Gallone aus Gurken, Dill und Petersilie ein