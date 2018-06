Standort Wiedemar Brand in einem Werk von Harry-Brot

In einem Harry-Brot-Werk in Wiedemar bei Leipzig hat es in den frühen Morgenstunden gebrannt. Betroffen ist ein Werk, in dem unter anderem Toast und Sandwichs hergestellt werden.

Am Standort Wiedemar der Großbäckerei Harry-Brot ist in den frühen Freitagmorgenstunden ein Feuer ausgebrochen. Wie das Unternehmen mitteilt, gab es keine Verletzte. Der Brand war an einem Kühltu