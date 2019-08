Start der Federweißer-Saison Weinlese hat begonnen

Die Winzer in Deutschland haben mit ihrer Weinlese begonnen. Damit ist die Ernte etwas früher dran als im vergangenen Jahr. Die Hauptlese soll Mitte September beginnen.

Eine Woche später als vor einem Jahr hat am Dienstag die Weinlese begonnen. Ein Winzer in der rheinhessischen Ortschaft Lörzweiler bei Mainz brachte am Dienstag dieser Woche die ersten Trauben in die Kelter, wie das D