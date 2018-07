Steigende Rohstoffpreise Henkel will Klebstoffe teurer machen

Henkel will Klebstoffe teurer machen

Die zuletzt deutlich gestiegenen Einkaufspreise für Rohstoffe will Henkel an seine Abnehmer weitergeben. Vor allem im wichtigen Klebstoffgeschäft rechnet CEO Hans Van Bylen mit höheren Preisen. Auch in ihrem Online-Geschäft justieren die Düsseldorfer nach.

Kunden des Konsumgüter-Herstellers Henkel (Persil, Loctite, Schwarzkopf) müssen sich auf Preiserhöhungen