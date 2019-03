Stellenstreichungen Südzucker konkretisiert Sparpläne

Bei Südzucker werden in den nächsten Jahren 700 Stellen gestrichen. Dies betrifft nicht nur Mitarbeiter in den zur Schließung bestimmten Werken, sondern es fallen auch Jobs in der Verwaltung weg. Zudem wird Europas größter Zuckerhersteller die Anbaufläche reduzieren.

Bei Südzucker – Europas größten Zuckerhersteller – fallen in den ko