Strategische Partnerschaft Lavazza und PepsiCo launchen gemeinsam Premium-Eiskaffee

Kaffeehersteller Lavazza und Softdrink-Spezialist PepsiCo steigen auf den deutschen Eiskaffee-Markt ein. Das gemeinsam vermarktete To go-Getränk in der Dose soll in zwei Sorten ab Juni starten und zwar exklusiv bei einem LEH-Partner.

Ob als Pulver oder fertiges Getränk im Kühlregal – Eiskaffee ist im deutschen LEH schon lange ein Thema. Für Mopro-Hersteller gilt