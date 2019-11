TK-Sortiment Frosta entwickelt ersten reinen Papierbeutel

Frosta hat ein Verfahren entwickelt, dass reine Papierbeutel für Tiefkühlkost praxistauglich macht. Anfang kommenden Jahres will der Hersteller damit beginnen, Plastikbeutel zu verbannen. Einen Haken hat die Innovation für den Hersteller allerdings.

Frosta will seine TK-Produkte künftig in einer reinen Papierverpackung in den Handel bringen. Ab Januar 2020 sollen die neuen Beute